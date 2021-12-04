Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

Türkiye şu anda yıllık 250 ile 300 bin ton dolayında çinko ithal ediyor. Bu da yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor.

Bu tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

"Çinko ihtiyacımızın yarısı burada üretilecek"

Erdoğan, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Tesisin Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımı olduğunu anlatan Erdoğan, bedeli 102 milyon dolar olan tesisin Türk-Katar ortaklığıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu belirtti. Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini anlatan Erdoğan, böylece yarım milyar dolara yakın cari açıktan tasarruf sağlayacaklarını dile getirdi.

Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara, sağlanan istihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Lineer Firmamızı, Fikret Baydarman ve Abdülaziz El Atiyye kardeşlerimizi bu önemli yatırım kararı için tebrik ediyorum.

Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firma sahibi Baydarman'ın memleketi Siirt'e böyle bir yatırım kazandırması ayrıca önemlidir. Bölgenin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya bugün ayrıca davet ediyorum. Bu tesisin bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında bereketli gelecek diliyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun.

Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Erdoğan'a Katarlı ortak Abdülaziz El Atiyye, günün anısına tablo hediye etti.