D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde seyreden tır, sürücüsü İbrahim K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Bir süre bariyerleri kırarak sürüklenen tır, D-100 ile yanyol arasında askıda kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak tır sürücüsü İbrahim K.'yi sürücü kabininden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan tırın yan duran dorsesi nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten devam etti.

"Yolda eğim hatası var" iddiası

Aynı bölgede benzer kazaların olduğunu ifade eden bölge sakini Arif Tuğrul Arslan, "Burada sürekli aynı şekilde kazalar oluyor. Bu kazaların en büyük sebebi yoldaki eğim hatası. Araçla yolda giderken lastikler boşa düşüyor. Yaklaşık bir ay önce bir aracın uçtuğunu gördüm. Bugün geldim yine aynı tablo ile karşılaştım. Yetkililerin yoldaki bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Bu kazada da büyük bir ses duyduk dışarı çıktık bu vahşet tablo ile karşılaştık" dedi.

D-100 ile yanyol arasında askıda kalan tır, olay yerine gelen iki vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

TIR'ın kaldırılması sırasında güvenlik nedeniyle D-100 trafiği Ankara istikametine bir süre tamamen kapatıldı.