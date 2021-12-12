Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi sonucu Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı Kavşağı'nda ulaşım sağlanamıyor. Çalışmaların ardından kara yolu yeniden ulaşıma açılacak.
S.B. yönetimindeki panel kapı yüklü tır, Kovalı Kavşağı'nda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tır nedeniyle yolun Sivas istikameti polis ekiplerince trafiğe kapatıldı, trafik akışı Ulaş ilçesi yönünden sağlanıyor.
Çalışmaların ardından kara yolu yeniden ulaşıma açılacak.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz