Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Murat Ç'nin kullandığı otomobil, Siverek-Azıklı yolu Beyçeri Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Rahime Ç., Ali Asaf Ç., Yunus Emre Ç., Adalet Ç., İsa Ç. ve Dilek K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Trafik Kazası
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