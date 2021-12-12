Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş makinesi ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA ]
Adıyaman'da, iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde H.C. idaresindeki otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunda çarpıştı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:34
- 23:26
- 23:40
- 23:16
- 22:29
Sıradaki Haber
Apartmanın 8. katından düşen kadın öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz