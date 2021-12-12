Adıyaman'ın Kahta ilçesinde H.C. idaresindeki otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunda çarpıştı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.