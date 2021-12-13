Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, toplam 9 iş yerinde yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, H.C, M.İ. ve M.U.N. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hırsızlık yaptığı esnada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

H.C, M.İ. ve M.U.N çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

