Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suçüstü yakalanan 3 hırsız tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hırsızlık yaptıkları esnada bekçiler tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, toplam 9 iş yerinde yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, H.C, M.İ. ve M.U.N. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler hırsızlık yaptığı esnada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.
H.C, M.İ. ve M.U.N çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Sakarya Sapanca Gölü
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