Sultaniçe köyünde sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Güneş'in en son görüldüğü noktada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Öte yandan mahsur kalan 11 kişi ekiplerce kurtarıldı. Evde mahsur kalan aile, bulunduğu yerden iş makinesiyle alınarak Sultaniçe Muhtarlığı'na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Kıyafetleri ıslanan kadına itfaiye eri montunu vererek ısınmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]