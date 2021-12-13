Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 05:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dereye uçan araçtaki yaralı için seferber oldular
Kırıkkale'de dereye uçan otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Kazada ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Gece saat 02.45 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Y.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.
Aracın tavanını kestiler
İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümünü kesti. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sedye ile yukarı çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Kırıkkale Polis Trafik Kazası
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