D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana gelen kazada, 34 HR 3210 plakalı otomobili kullanan sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçiye daldı.

Kaza sonrası sürücü yara almazken, restoranda yemek yiyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

İş yeri çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan iki bekçiye ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çalışanlar, kaza sonrası iş yerlerinde temizlik yaptı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.