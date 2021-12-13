Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da uyuşturucu operasyonu: 102 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçe kırsalında arazide yapılan operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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