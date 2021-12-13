Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 kente "buzlanma ve sis" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Bölgede yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.
İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.
Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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