Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dubalara çarpan LPG'li araç alev aldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, el freni çekilmeyen araç kayarak dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ümraniye Bosna Bulvarı’nda, park edildilkten sonra el freni çekilmeyen araç kaymaya başladı.
Yol kenarındaki dubalara çarparak duran araç bir anda alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında LPG’li olması nedeniyle otomobilde patlamalar meydana geldi.
Polis ekipleri, yol üzerindeki trafik akışını bir süre durdururken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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