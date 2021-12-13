Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı’nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.

İlçede bulunan yaklaşık 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ciddi oranda suyu çekilen ve farklı balık türlerine ev sahipliği yapan baraj, havadan görüntülendi.

Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk mahallesinin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kuraklık çiftçileri de vurdu

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Muhtar Ayık, “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Bölgemizin 30-40 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu" dedi.

[Fotoğraf: İHA]