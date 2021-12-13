Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.

Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler İ.G, K.U. ve E.R. gözaltına alındı.