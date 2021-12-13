Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi.
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.
Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.
Şüpheliler İ.G, K.U. ve E.R. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol Hatay
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