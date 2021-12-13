Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına düzenlenen operasyonda, yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf asker, biri ihraç, 6'sı emekli askeri personel ve bir öğretim görevlisi olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 6 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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