Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Turgutlu'da etkili olan sağanak nedeniyle yükselen Karacaali Deresi'nde mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Turgutlu'nun Derbent Mahallesi'ndeki bir gıda firmasına işçi taşıyan 60 yaşındaki Recep Bilgiç yönetimindeki servis midibüsü, sağanak nedeniyle debisi yükselen, yolun geçtiği derede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförü, römork takılı traktörle midibüsten tahliye edildi. Midibüs iş makineleriyle çekildi.
Şoför Recep Bilgiç, "18 kişi can pazarı yaşadık. Yetkililerden bir an önce buraya önlem almalarını istiyoruz" dedi.
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