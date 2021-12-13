Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yerlerini mercek altına aldı. Kasımda 1951 iş yeri denetlendi.

Denetim izleme programı, şikayet, yıllık denetim programı ve zehirlenmeler gibi konulara istinaden il genelinde 58 numune alındı.

Sonuçlara göre mevzuata uygun olmayan 30 gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 652 bin 252 lira yasal işlem yapıldı.

Aynı dönemde Alo Gıda 174 Hattı'na 52 şikayetin geldiği belirtildi.

Bununla ilgili 39 işletme denetlendi. Elde edilen bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedildi.