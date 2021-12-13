Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si de ilgili il birimine teslim edildi.
31 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak PKK/KCK FETÖ Terör Örgütü
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