Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki bölge için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz