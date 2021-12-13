Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'yı bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Yağışların, 15 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerine kadar 'kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli' (50-85 kg), salı akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde 'yer yer kuvvetli kar yağışı' şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer, ani su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.