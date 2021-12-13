Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Habur Sınır Kapısı'nda bir araçta arama yaptı.

Karton kutular ve plastik leğenler içinde bin yavru kaplumbağa bulundu. Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen kaplumbağalar koruma altına alınıp Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

2 şüpheli ise gözaltına alındı.

