Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınır kapısında bin yavru su kaplumbağası ele geçti
Habur Sınır Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada bin yavru su kaplumbağası bulundu. Kaplumbağalar, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Habur Sınır Kapısı'nda bir araçta arama yaptı.
Karton kutular ve plastik leğenler içinde bin yavru kaplumbağa bulundu. Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen kaplumbağalar koruma altına alınıp Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Şırnak
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