Sahte içkiden 6 ölüm
Kahramanmaraş ve Yalova'da sahte içki şüphesiyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı öncesi birçok ilde sahte içki denetimleri de artırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 7 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen 55 yaşındaki Ş.B., 62 yaşındaki A.Ç.ve 71 yaşındaki A.K., alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.
Zehirlenen 3 kişinin tedavileri devam ediyor.
Yalova’da kendi yaptıkları sahte içkiden hayatlarını kaybettiler
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti.
Biri iş yerinde, diğeri evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Adana’da 3 bin 637 litre sahte alkol ele geçirildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik başlattığı operasyonda ise 3 bin 637 litre sahte ve 124 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.
Hatay’da 3 gözaltı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.
Şüpheliler İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.
Kocaeli’de de operasyon
Kocaeli'de, sahte içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmeye hazırlanan 7 bin 600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
1 şüpheli gözaltında.