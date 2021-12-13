Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağacın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kestiği ağaç üzerine devrilen 15 yaşındaki Cuma Sadak hayatını kaybetti.
Silopi'nin Görümlü beldesinde yaşayan Sadak, arkadaşları ile ağaç kesmek için ormanlık alana gitti.
Arkadaşları ile kestikleri ağaç Sadak'ın üzerine devrildi.
Çocuklar beldeye gelerek durumu Sadak'ın yakınlarına bildirdi.
Bölgeye giden aile fertleri, ağacın altında kalarak ağır yaralanan Sadak'ı Silopi Devlet Hastanesine götürdü.
Sadak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sadak'ın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Şırnak
Son Haberler
- 17:09
- 16:52
- 16:51
- 16:42
- 16:39
Sıradaki Haber
Yıldırım düştü, rüzgar enerji santralinin pervanesi yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz