Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da operasyon: 20 ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmeye çalışılan ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.O.'nun Konya'dan temin ettiği silahları piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 20 tabanca ile bin mermi ele geçirdi.
Evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, G.O. ve E.U. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma
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