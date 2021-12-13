Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda arıza oluştu. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler bir süre Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmıştı.
Etiketler: İstanbul Sosyal Medya
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