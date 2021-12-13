Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çiçek sularken başından vurulan doktor yaşam savaşı veriyor
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralanan doktor Aksın Serarslan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda çiçek sulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Aksın Serarslan'ın başına saçma isabet etti.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan, Ordu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesi sürüyor.
Öte yandan evin balkonunda inceleme yapan polis ekipleri, balkon camlarında kırıklar tespit etti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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