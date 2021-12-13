Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi toplantısı ve bazı programlara katılmak üzere kente gelen Kazuhiro, Erzurum Valisi Oktay Memiş'i makamında ziyaret etti.

"Erzurum köklü tarihe sahip kadim bir Türk İslam şehridir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, Kazuhiro'yu Erzurum'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum köklü tarihe sahip kadim bir Türk İslam şehridir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi, tarihi eserleri ile önemli turizm merkezidir. Ayrıca Türkiye’deki meraların önemli bir bölümü şehrimiz sınırları içerisindedir. Bu sebeple ülkemizin hayvancılık alanındaki merkez illerinden biriyiz."

Büyükelçi Kazuhiro ise Erzurum'a ilk defa geldiğini ve kentin önemli kış turizmi merkezi olduğunu, kentin yöresel yemeklerinden yediği cağ kebabına hayran kaldığını anlattı.

Memiş, ziyaret sonrası Kazuhiro'ya Oltu taşı tespih hediye etti.