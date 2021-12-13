Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru L.S'yi bıçakla yaralayan arkadaşı A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün akşam bıçaklamıştı

L.S. ile arkadaşı A.Ç, dün Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde, bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, bıçakla L.S'yi yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.S'yi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırmış, vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli ise polis ekiplerine teslim edilmişti.

A.Ç'nin, Hakkari'de uzman er olarak görev yaptığı ve izin alarak Antalya'ya geldiği belirtilmişti.