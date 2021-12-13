Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da art arda depremler
[Grafik: TRT Haber]
Elazığ'ın Maden ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ilk depremin şiddeti 3,3 olarak açıklanırken, ikinci depremin şiddeti ise 3,6 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.
Saat 19.58'de Maden ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.
Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6,98 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2021
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Maden (Elazig)
Tarih-Saat : 13.12.2021, 20:10:33 TSİ
Enlem : 38.5748 N
Boylam : 39.6410 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/fsznVy8L8H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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