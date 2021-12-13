Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta sahte içki can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Zara ilçesinde, alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Sahte alkolden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Geriye kalan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.
4 adrese operasyon düzenlendi
Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
6 kişi daha hayatını kaybetmişti
Bugün, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 7 kişiden 4'ü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte İçki
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