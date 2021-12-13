Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Sahte alkolden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Geriye kalan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

4 adrese operasyon düzenlendi

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

6 kişi daha hayatını kaybetmişti

Bugün, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 7 kişiden 4'ü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetmişti.