Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Hastaneye kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.