Y.A'nın, S.D'yi bir otomobil içerisinde alıkoyduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete polis ekipleri aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Y.A. ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Polis aracına çarptı

Y.A'nın kullandığı otomobil, Saitpaşa Caddesi Karaağaç Köprüsü üzerinde polis aracına çarptı.

Kazada şüpheli Y.A, S.D. ile ekip aracında bulunan polis memurları O.D. ve F.K. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.