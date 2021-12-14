Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de, bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün de içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Ergül hafif şekilde yaralanırken, aracı kullanan erkek arkadaşı ise hayatını kaybetti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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