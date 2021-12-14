Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hurdalık Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, daha sonra önünde seyreden Nuh S. idaresindeki tıra çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil ve hafif ticari araçtaki Yıldırım Ş., Onur Ö., Bayram K., Mustafa Y. ve Oğuzhan S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.