Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla çıkan kavgada tüfekle ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
K.A ., otomobiliyle husumetli olduğu K.B.'nin, Gökyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gidip yüksek sesle müzik dinledi.
Burada çıkan tartışmanın ardından K.A., evin önünden ayrılıp babası S.A., ile tekrar döndü. Burada çıkan kavgada K.B., evindeki av tüfeğiyle K.A.'yı ayağından yaraladı.
K.A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili K.B ve S.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın
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