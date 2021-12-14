Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.
Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı.
Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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