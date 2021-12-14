Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Bozcaada ve Gökçeada seferlerinden bazıları iptal edildi.

Buna göre, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler fırtına engeline takıldı.

Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli’ye saat 10.00, 14.00 ve 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada’ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.