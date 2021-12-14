Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Topçular Kavşağı mevkisinde A.G.'nin kullandığı servis minibüsü, bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü A.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı, M.Y. ve H.K. de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan A.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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