Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da tefecilik operasyonu: 8 tutuklama
[Fotoğraf TRT Haber Arşiv]
Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik ve çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret suçlarını işleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Van, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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