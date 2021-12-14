Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları ilk kez hakim karşısında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Katil zanlısı Mehmet Altun hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Katil zanlısı Mehmet Altun ile tutuksuz yargılanan 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Dava nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.
[Fotoğraf: AA]
Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Altun hakkında "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 11:32
- 11:18
- 11:11
- 11:12
- 11:23
Sıradaki Haber
Zeytin fidanları toprakla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz