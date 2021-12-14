Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 49 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede bulunan Fas, Filistin, Somali ve Afganistan uyruklu 49 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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