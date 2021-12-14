Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, otomobillerin camları ile ağaçların yaprakları kırağı tuttu.

Sürücüler soğuklardan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve karton örttü.

Kentteki bazı camilerin şadırvanları da buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Kars'ta araçlara "battaniye"li önlem

Kars'ta ise soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın büyük bölümü, soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve halı örttü.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı'da yoğun sis sürücüleri zorladı

Ağrı’da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Akarsuların kısmen buzla kaplandığı kentte, sabah saatlerinde yoğun sis oluştu.

Öte yandan bazı sürücüler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.