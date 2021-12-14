Yurdun doğusunda dondurucu soğuklar etkili oluyor
Yurdun doğusunda etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve arabalar buzla kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarını korumak için battaniye ve halı örttü.
Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, otomobillerin camları ile ağaçların yaprakları kırağı tuttu.
Sürücüler soğuklardan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve karton örttü.
Kentteki bazı camilerin şadırvanları da buzla kaplandı.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.
Kars'ta araçlara "battaniye"li önlem
Kars'ta ise soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın büyük bölümü, soğukların etkisiyle buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve halı örttü.
Ağrı'da yoğun sis sürücüleri zorladı
Ağrı’da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.
Akarsuların kısmen buzla kaplandığı kentte, sabah saatlerinde yoğun sis oluştu.
Öte yandan bazı sürücüler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.