Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de sahte içki içtikten sonra fenalaşan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi ise taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da da sahte içki can aldı

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın polise bildirilmesinden sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarı değerlendirerek, Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenlendi.

Büfede 165 sahte içki ele geçirildi

Büfede yapılan aramada tezgahın alt kısmındaki dolapta ve karton kutu içerisinde çeşitli cins ve markalarda 165 sahte içki ele geçirildi.

Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı.



