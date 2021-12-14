Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk bayrağını koparan iki kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını koparan 3 kişiden 2'si gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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