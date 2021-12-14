Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 10 saat süren müdahale sonucu söndürüldü.
Develi ve Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yangını saat 08.00 sıralarında kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri, son 1 ayda 3'üncü kez çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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