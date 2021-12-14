Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, asansörün kamera açısını değiştirdikten sonra, genç bir kıza cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaldığı evde yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel saldırıya uğrayan kadın konuştu

Cinsel saldırıya uğrayan kadın emniyette ifade verdi. İfadesinde, asansöre saldırganın kendisiyle birlikte bindiğini söyledi.

Kendisini savunmaya çalıştığını anlatan kadın, saldırganın asansör kapısının açılmasıyla kaçtığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik."