Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 6-12 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı. 121 kilo 850 gram uyuşturucu, 1126 uyuşturucu hap, 2 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 107 bin 940 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.