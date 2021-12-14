Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 157 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 6-12 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı. 121 kilo 850 gram uyuşturucu, 1126 uyuşturucu hap, 2 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 107 bin 940 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Polis Uyuşturucu
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