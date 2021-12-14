İstanbul'da sahte içki can aldı
İstanbul Avcılar'da bir büfeden pet şişeyle aldığı içkiden içen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiyi sattığı tespit edilen büfe sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, mahalledeki bir tekel büfeden pet şişe içerisinde içki aldı.
İçkiyi içtikten sonra fenalaşan Kaşıkçı, yakınları tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Kaşıkçı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Alkol alınan büfeye operasyon
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenlendi. Büfede yapılan aramada, çeşitli cins ve markalarda 165 sahte içki ele geçirildi.
İş yeri sahibi Gökhan K., bandrolsüz içkileri 'Azat' isimi ile tanıdığı Abdülbaki Y. isimli kişiden aldığını ve karını ekleyerek sattığını söyledi.
Tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alındı. Abdülbaki Y.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
İçki alma anı kamerada
Öte yandan, İbrahim Kaşıkçı'nın büfeden pet şişe ile sahte içki aldığı anlar kameraya yansıdı.
- 14:34
- 14:25
- 14:30
- 13:57
- 13:57