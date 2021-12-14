Sancaktepe’de bulunan bir dereden akan suyun beyaz renge büründüğü görüldü.

Deredeki beyaz suyu gören vatandaşlar tedirgin oldu. Beyaz suyu fark eden bir vatandaş ise, cep telefonu kamerası ile derede akan beyaz suyu görüntüledi.

Olay yerine giden ekipler, dereye sızan madde üzerinde inceleme yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Fabrika 15 gün kapatıldı

Öte yandan bir balon fabrikasında lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma olduğu, sızan maddenin dereye akması sonucu suyun beyaza büründüğü ve maddenin tehlike arz etmediği öğrenildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından fabrikaya 15 gün kapama cezası verildi.

[Fotoğraf: DHA]

"7-8 tonluk sızıntı oldu"

Fabrika yetkilisi Abdülkadir Karagöz, "Balon imalatı yapan bir fabrika burası. Balon doğal lateksten yapılan bir ürün. Bu ürünün depolandığı tankta bir çatlama meydana geldi. 7-8 tonluk bir sızıntı oldu. Bu da dereye karıştı. Bizde çevreye bir sıkıntı oluşturmasın diye ekiplere haber verdik. AFAD ekipleri ölçüm yaparak herhangi bir kimyasal madde olmadığını belirlediler. Sağlığa zarar vermesin diye müracaat ettik. Maddenin içme suyuna karışmaması için İSKİ ekipleri çalışmalarını yapıyor. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yanıcı ve parlayıcı bir özelliğe sahip değil. Su bazlı kauçuk ağacının sütü" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler akan maddeden numune alındı

Sancaktepe Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı:

“Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Daha sonra belediyeye bağlı çevre koruma müdürlüğü tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Bu tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. Belediye 15 gün içerisinde firmadan ızgara, set ve kör kuyu yapımı talep etti. Eğer bu istekler yapılmazsa kapama cezasının devam edileceği belirtildi. İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi" denildi.

[Fotoğraf: DHA]