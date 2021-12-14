Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan tırda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanıyor. Tırda, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Vatandaşlar, interaktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor ve uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alabiliyor.

Tırdaki yeşil perde bölümünde, özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriliyor ve hazırlanan görsel vatandaşlarla veriliyor.